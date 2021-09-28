Депутатам седьмого созыва вручили удостоверения

Также в состав петербургского парламента седьмого созыва избраны Рассудов Александр Николаевич и Рахова Елена Алексеевна. Фото: пресс-служба ЗакСа

Также в состав петербургского парламента седьмого созыва избраны Рассудов Александр Николаевич и Рахова Елена Алексеевна. Фото: пресс-служба ЗакСа

Сегодня, 28 сентября, в Ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная церемония вручения удостоверений избранным депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. Удостоверения получили депутаты:

1. Авдеев Юрий Васильевич 2. Алескеров Андрей Энверович 3. Амосов Михаил Иванович 4. Астахова Наталия Владимировна 5. Барышников Михаил Иванович 6. Беликов Всеволод Федорович 7. Бельский Александр Николаевич 8. Бондаренко Николай Леонидович 9. Бороденчик Вячеслав Иванович 10. Вишневский Борис Лазаревич 11. Высоцкий Игорь Владимирович 12. Гарнец Валерий Николаевич 13. Герасина Ольга Вячеславовна 14. Гладунов Юрий Николаевич 15. Горшечников Андрей Алексеевич 16. Далматов Алексей Анатольевич 17. Дмитриев Дмитрий Владимирович 18. Егорова Любовь Ивановна 19. Зверев Борис Александрович 20. Зинчук Алексей Валерьевич 21. Иванова Ирина Владимировна 22. Иткин Павел Михайлович 23. Киселева Елена Юрьевна 24. Кононенко Роман Игоревич 25. Крупник Павел Анатольевич 26. Кутепов Андрей Викторович 27. Кущак Александр Иванович 28. Макаров Алексей Алексеевич 29. Макарова Марина Вячеславовна 30. Малков Андрей Витальевич 31. Мельникова Анастасия Рюриковна 32. Менделеева Любовь Юрьевна 33. Милюта Олег Эдвардович 34. Новиков Александр Иванович 35. Павлов Дмитрий Геннадьевич 36. Панов Дмитрий Вячеславович 37. Ржаненков Александр Николаевич 38. Рудаков Антон Юрьевич 39. Рябоконь Андрей Алексеевич 40. Сергеева Вера Владимировна 41. Соловьев Антон Владимирович 42. Ходосок Александр Владимирович 43. Цивилёв Алексей Николаевич 44. Чебыкин Константин Александрович 45. Четырбок Денис Александрович 46. Шишкина Марина Анатольевна 47. Шишлов Александр Владимирович 48. Яковлев Максим Эдуардович

Также в состав петербургского парламента седьмого созыва избраны Рассудов Александр Николаевич и Рахова Елена Алексеевна.

По окончании церемонии председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина поздравила избранных депутатов и пожелала им успехов в законотворческой деятельности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургская избирательная комиссия одобрила передачу мандатов Законодательного собрания среди кандидатов от партии ЛДПР.