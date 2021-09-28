С 1 ноября петербуржцы смогут оформить парковочные разрешения

В начале зимы на 71 улице города придется заплатить, чтобы припарковать автомобиль.

В Санкт-Петербурге с 1 ноября можно будет оформить парковочные разрешения. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

В Центральном районе с 1 декабря 2021 года на 71 улице начнет функционировать зона платной парковки. Речь идет о территории в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. До начала зимы парковаться можно бесплатно.

Напоминаем, что зона платной парковки нужно, чтобы регулировать транспортные потоки в центре города, а также упростить передвижение общественного транспорта и упорядочить парковочное пространство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Комитете по транспорту прокомментировали «незаконную» эвакуацию машин с парковки в Петергофе.