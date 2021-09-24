В Комитете по транспорту прокомментировали «незаконную» эвакуацию машин с парковки в Петергофе

По словам очевидцев, припаркованные автомобили забирают прямо с парковки, где нет никаких запрещающих знаков. фото: Gazeta.SPb

По словам очевидцев, припаркованные автомобили забирают прямо с парковки, где нет никаких запрещающих знаков. фото: Gazeta.SPb

В пятницу, 24 сентября, автомобилисты пожаловались на якобы незаконную эвакуацию машин в Петергофе. На возмущение водителей ответили в Комитете по транспорту.

Горожане жаловались, что припаркованные машины забирают прямо с парковки на Александрийском шоссе, где нет никаких запрещающих знаков.

Как сообщили Gazeta.SPb.ru в пресс-службе комитета, эвакуация осуществляется исключительно в зоне действия знаков 3.27 с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

«И вот рядом с кассой именно такой знак», — заявили в пресс-службе.

В Комтрансе также предположили, что автомобилисты, чей транспорт отправился на штрафстоянку, нарушили пункт ПДД 12.4 (Остановка запрещается). Согласно правилу, машины запрещено ставить в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилисты, попавшие в непростую ситуацию в Петергофе, жаловались, что расположенный там знак запрещает ставить машины только в воскресенье.