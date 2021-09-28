В здании детской поликлиники №44 закончены работы по перепланировке

В здании детской поликлиники №44 закончены работы по перепланировке
Учреждение приведут в порядок в ближайшие годы. Фото: Baltphoto

На объекте ведутся работы по этапному капитальному ремонту.

В половине здания детской поликлиники №44 Центрального района завершили работы по перепланировке. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Подрядчик приступил к работе в июле 2021 года. Всего за несколько недель удалось завершить перепланировку помещений со второго по пятый этаж, а также возвести новые перегородки. После того, как все задуманное воплотят в жизни, в поликлинике появится водолечебница с бассейнами, а также центр репродуктивного здоровья подростков. Ожидается, что ремонт завершат в 2023 году.

Напоминаем, что ремонт выполняют поэтапно, чтобы не пришлось закрывать поликлинику на несколько лет и лишать местных жителей медицинского учреждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители проблемного дома на 12-й Красноармейской вынуждены ждать капремонта еще 10 лет.

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