Express: изменения в глазах могут указывать на повышенный уровень холестерина

Британские ученые рекомендуют следить за уровнем холестерина в крови, чтобы избежать инфаркта и инсульта.

Они отмечают, что сначала повышенный холестерин никак не проявляется, поэтому можно пропустить развитие заболевания. Чтобы обнаружить его, лучше всего сдать анализ – расширенную липидограмму. Также его можно обнаружить по состоянию глаз. Так, появляются мягкие наросты на веках и в уголках глаз. Они не причиняют боли, но избавиться можно только хирургическим способом. Об этом сообщает Express.

Еще стоит обратить внимание на роговицу – появляется белое кольцо по внешнему краю. Иногда такое кольцо может указывать на естественное старение глаз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каждому человеку необходимо правильно питаться, чтобы понизить уровень плохого холестерина. Он вызывается заболевания сердца. Какая еда подойдет лучше всего рассказала британский доктор Дебора Ли.