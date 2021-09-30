Скрытные и взбалмошные: шесть самых непредсказуемых знаков Зодиака

Астрологи вычислили, представители каких зодиакальных созвездий чаще других способны преподносить сюрпризы, от которых в буквальном смысле закачаешься. Их настроение и желания могут меняться со скоростью света, а чувство юмора часто оставляет желать лучшего.

Близнецы

Вектор их настроения переменчив, как осенняя погода – то солнышко светит, то серый день беспробуден. В своем противоречии самим себе ничего странного не видят только они. Остальные частенько напрягаются, потому как знают – Близнецы вдобавок ко всему еще и настойчивы в достижении целей. И скрытны. Поэтому к чему они сейчас вдруг хмурятся, окружающим непонятно совершенно. В итоге Близнецы попали в этот топ-лист астрологов.

Рак

Это натуры с тонкой душевной организацией, прекрасные друзья, верные супруги. Почти идеал. Но куда их понесет в следующий момент? Есть предположение, что даже сами Раки не всегда точно знают. А все потому, что именно этот знак Зодиака часто руководствует в выборе направления не разумом и логикой, а желаниями левой ноги. В этом невероятное обаяние Раков и их раздражающая непредсказуемость.

Рыбы

Слишком осторожные во многих поступках, иногда Рыбы могут проявлять фантастическую решимость и смелость. Причем в тот самый момент, когда от них этого точно не ждут. В общем, не соскучишься.

Скорпион

Какие страсти кипят и какие мысли зреют под темной водой вечного спокойствия Скорпионов, не предскажет никто. Нельзя точно понять, чего ждать от них в следующий раз. Можно прожить рядом с ними много лет и совершенно неожиданно узнать о них что-то новое.

Стрелец

Это признанные лидеры в этом вопросе. Чем сейчас занимается Стрелец, что он готовит вам и этому миру? Интересно? Еще бы! Стрельцы с их неугомонным нравом обладают еще и великолепной фантазией, отличным чувством юмора, заоблачными амбициями и что самое главное – энергией, чтобы реализовать все задуманное. За ними даже наблюдать приятно, когда они во власти очередной идеи. Потому что, скорее всего, это будет что-то феерично отличающееся от того, что Стрелец задумал изначально и вообще когда-либо делал.

Водолей

Водолеи тоже непредсказуемы. Они любят все новое – ощущения, опыт, знакомства. Им интересно все вокруг. Поэтому они хватаются за все представившиеся возможности. Редко, конечно, все успевают, но никогда не унывают. Потому что за углом их ждет следующая авантюра. А если рядом есть похожий человек, то энергия Водолеев увеличивается в разы.