Жильцов дома в Кировске эвакуировали из-за угрозы минирования

Жильцов дома в Кировске эвакуировали из-за угрозы минирования
На месте происшествия работают экстренные службы. Фото: скриншот "Кировский район. Ленинградская область"/ВК

Экстренные службы эвакуировали жителей дома в Кировске в связи с обнаружением подозрительного предмета.

Местные жители рассказали в VK-сообществе «Кировский район. Ленинградская область», что в одной из квартир дома 20 по улице Ладожская было обнаружено взрывное устройство.

На месте происшествия работают экстренные службы. Фото: скриншот «Кировский район. Ленинградская область»/ВК

К месту происшествия были вызваны полицейские, пожарные и взрывотехники ОМОН. Всех жителей подъезда вывели на улицу, сейчас специалисты осматривают подозрительный предмет.

«К сожалению, это не учения. Я живу в этом подъезде. У нас действительно заминирована одна квартира. На входной двери растяжка стоит», — рассказала местная жительница в комментариях.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ТЦ «Атриум» в Выборге понарошку минировали через электронную почту.

взрывчатое устройство кировск ленобласть угроза минирования эвакуация


 

Новости партнеров
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жильцов дома в Кировске эвакуировали из-за угрозы минирования
Express: изменения в глазах могут указывать на повышенный уровень холестерина
Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в пустых обещаниях
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
В Петербурге затруднен вход на Чернышевскую
Пригожин готов порвать Шнурова «на куски» из-за Валерии
Депутатам седьмого созыва вручили удостоверения. Фоторепортаж Gazeta.SPb
В Петербурге студенты соревновались в «городках»: фоторепортаж Gazeta.SPb