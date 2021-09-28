Жильцов дома в Кировске эвакуировали из-за угрозы минирования

Экстренные службы эвакуировали жителей дома в Кировске в связи с обнаружением подозрительного предмета.

Местные жители рассказали в VK-сообществе «Кировский район. Ленинградская область», что в одной из квартир дома 20 по улице Ладожская было обнаружено взрывное устройство.

К месту происшествия были вызваны полицейские, пожарные и взрывотехники ОМОН. Всех жителей подъезда вывели на улицу, сейчас специалисты осматривают подозрительный предмет.

«К сожалению, это не учения. Я живу в этом подъезде. У нас действительно заминирована одна квартира. На входной двери растяжка стоит», — рассказала местная жительница в комментариях.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ТЦ «Атриум» в Выборге понарошку минировали через электронную почту.