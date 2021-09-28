ТЦ «Атриум» в Выборге понарошку минировали через электронную почту

В здании ничего не нашли. Фото: Google Карты.

В здании ничего не нашли. Фото: Google Карты.

В Выборгском районе Ленинградской области было дано заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 27 сентября, в 13:15, правоохранителям сообщили о том, что несколько дней назад, 24 сентября на электронную почту канцелярии ведомства пришло сообщение от лжеминера.

Неизвестный заминировал торговый центр «Атриум». Позднее здание и прилегающие территории осмотрели. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли, однако эвакуацию проводить не стали.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что торговые центры «Галерея» и «Невский центр» стали жертвами лжеминеров. На электронную почту УФСБ пришло сообщение о заминировании «Невского Центра», расположенного по Невскому проспекту в доме №114-116.