ТЦ «Галерея» и «Невский центр» стали жертвами лжеминеров

ТЦ &#171;Галерея&#187; и &#171;Невский центр&#187; стали жертвами лжеминеров
Торгово-развлекательный центр "Галерея". Фото: Balatphoto/Ольга Андросова

В минувшую субботу в центре Петербурга «заминировали» сразу два торговых центра.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 сентября на электронную почту УФСБ пришло сообщение о заминировании «Невского Центра», расположенного по Невскому проспекту в доме №114-116.

Здание и прилегающие территории осмотрели, однако взрывных устройств и взрывчатых веществ, к счастью, найдено не было. Эвакуировать посетителей и персонал не стали.
Кроме «Невского центра» лжеминеры создали неудобства и торговому центру «Галерея». Сообщение о минировании здания на Лиговском проспекте дома №30 А поступило от «Наумова Александра». ТЦ осмотрели, однако никакой опасности на самом деле и не было. Горожан не эвакуировали.
Ранее сообщала, что во время пожара в доме на Сестрорецкой улице эвакуировали 10 человек.
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