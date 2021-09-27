ТЦ «Галерея» и «Невский центр» стали жертвами лжеминеров

В минувшую субботу в центре Петербурга «заминировали» сразу два торговых центра. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 сентября на электронную почту УФСБ пришло сообщение о заминировании «Невского Центра», расположенного по Невскому проспекту в доме №114-116.

Здание и прилегающие территории осмотрели, однако взрывных устройств и взрывчатых веществ, к счастью, найдено не было. Эвакуировать посетителей и персонал не стали.

Кроме «Невского центра» лжеминеры создали неудобства и торговому центру «Галерея». Сообщение о минировании здания на Лиговском проспекте дома №30 А поступило от «Наумова Александра». ТЦ осмотрели, однако никакой опасности на самом деле и не было. Горожан не эвакуировали.