На Лесном задержали трех мужчин, стрелявших по окнам жилого дома

Мужчины стреляли по деревьям и попали в окно. Фото: google.maps

Мужчины стреляли по деревьям и попали в окно. Фото: google.maps

Полиция Выборгского района Петербурга доставила в отдел троих человек, которые могут быть причастны к стрельбе по окнам жилого дома из пневматики.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МВД, инцидент произошел сегодня в 12:30 на Лесном проспекте, дом 59. Один из жильцов вызвал полицию, сообщив, что в окно его квартиры выстрелили из пневматического пистолета. Никто не пострадал.

Прибывшие к месту стражи порядка установили, что стрельбу могли устроить трое мужчин от 22 до 48 лет, работающих в компании по распиливанию древесины. Они стреляли по деревьям и попали в окно. После мужчины передали пистолет своему знакомому, который скрылся.

Все трое задержаны и доставлены в отдел для разбирательства. Четвертого, который скрылся с пистолетом, продолжают искать. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разбойники, грабившие петербургских таксистов, отправились в колонию.