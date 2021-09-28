На станции Ручьи задержали поезда из-за смертельного падения человек на пути

Движение было восстановлено в 17 часов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Движение было восстановлено в 17 часов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

На станции Ручьи задержали пригородные поезда из-за попавшего под поезд мужчины. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Несчастный случай произошел во вторник, 28 сентября, в 14:40. Пешеход переходил железную дорогу в неположенном месте, где его сбил поезд сообщением Петербург – Кузнечное. Время задержки составило 2 часа 12 минут.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, поезд не успел затормозить, в результате чего пешеход попал под колеса и получил смертельные травмы.

Движение восстановили в 17:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка попала под поезд в Рощино, погибла на месте. Машинист пытался экстренно затормозить и сигналил, но трагедии не удалось избежать.