На станции Ручьи задержали поезда из-за смертельного падения человек на пути

На станции Ручьи задержали пригородные поезда из-за попавшего под поезд мужчины. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Несчастный случай произошел во вторник, 28 сентября, в 14:40. Пешеход переходил железную дорогу в неположенном месте, где его сбил поезд сообщением Петербург – Кузнечное. Время задержки составило 2 часа 12 минут.
Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, поезд не успел затормозить, в результате чего пешеход попал под колеса и получил смертельные травмы.
Движение восстановили в 17:00.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка попала под поезд в Рощино, погибла на месте. Машинист пытался экстренно затормозить и сигналил, но трагедии не удалось избежать.