На станции Ручьи задержали поезда из-за смертельного падения человек на пути

На станции Ручьи задержали поезда из-за смертельного падения человек на пути
Движение было восстановлено в 17 часов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

На станции Ручьи задержали пригородные поезда из-за попавшего под поезд мужчины. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Несчастный случай произошел во вторник, 28 сентября, в 14:40. Пешеход переходил железную дорогу в неположенном месте, где его сбил поезд сообщением Петербург – Кузнечное. Время задержки составило 2 часа 12 минут.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, поезд не успел затормозить, в результате чего пешеход попал под колеса и получил смертельные травмы.

Движение восстановили в 17:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка попала под поезд в Рощино, погибла на месте. Машинист пытался экстренно затормозить и сигналил, но трагедии не удалось избежать.

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На станции Ручьи задержали поезда из-за смертельного падения человек на пути
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