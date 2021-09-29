В Царском Селе установили 60 кормушек и заказали полтонны семечек для птиц

В Царском Селе установили 60 кормушек и заказали полтонны семечек для птиц
В Царском Селе установили кормушки. Фото: скриншот «Царское Село» «ВКонтакте»

Сотрудники музея-заповедника «Царское Село» готовятся к зиме, не забывая о пернатых обитателях. В Екатерининском, Александровском и Баболовском парках установили 60 кормушек.

В указанных парках зимуют больше 25 видов птиц. Подкармливать их могут и посетители. Специалисты рекомендуют оставлять в кормушках семена подсолнечника, арбуза, дыни, а также несоленое сало.

Как сообщили в группе ГМЗ «Царское Село» в соцсети «ВКонтакте», для птиц уже заказано полтонны семечек. Большая часть пойдет в Екатерининский парк, где меньше естественная кормовая база. Подкармливать пернатых начнут с наступлением холодов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, каких птиц петербуржцы могут привлечь к своему окну кормушкой.

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В Царском Селе установили 60 кормушек и заказали полтонны семечек для птиц
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