В среду в Петербурге ожидаются облачная погода и +13 градусов

В среду в Петербурге ожидаются облачная погода и +13 градусов
Осень в Петербурге. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В среду, 29 сентября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без дождей. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Сегодня синоптическую ситуацию сформирует центральная часть антициклона. Температура воздуха днем составит +11…+13 градусов, в Ленобласти столбик термометра поднимется до +14.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 777 мм ртутного столба, что существенно выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленинградскую область в среду окутает туман. Из-за ухудшения погодных условий повышается вероятность аварий на дорогах. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.

михаил леус новости СПб погода


 

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