Ленинградскую область в среду окутает туман

В среду в Ленинградской области ожидается туманная погода. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Так, ночью и днем 29 сентября в регионе местами ожидается туман. Видимость составит 500 метров и менее, сообщили в пресс-службе МЧС России по 47-му региону.

Из-за ухудшения погодных условий повышается вероятность аварий на дорогах. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что температура воздуха в Ленобласти ночью составит +2…+7 градусов, местами похолодает до -2. В дневное время столбики термометров поднимутся до +9…+14 градусов.