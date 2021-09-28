В Ленобласти похолодает до -2 ночью в среду

В Ленобласти ожидается похолодание в ночное время. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В Ленобласти ожидается похолодание в ночное время. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В середине рабочей недели жителей Ленинградской области ожидает облачная с прояснениями погода.

Ночью и утром в среду, 29 сентября, местами регион накроет туман. Существенные осадки не прогнозируются.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, местами похолодает до -2. В дневное время столбики термометров поднимутся до +9…+14 градусов.

Ветер юго-восточный, южный будет дуть слабо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге ожидается сухая погода и до +13 градусов.