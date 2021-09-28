В среду в Петербурге ожидается сухая погода и до +13 градусов

В среду в Петербурге ожидается сухая погода и до +13 градусов
Дожди не прогнозируются. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В среду, 29 сентября, жителей Северной столицы ожидает теплая погода без существенных осадков.

Температура воздуха предстоящей ночью составит +6…+8 градусов, в дневное время потеплеет до +11…+13 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер юго-восточный, южный будет дуть слабо. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как в Петербурге планируют бороться с гололедом будущей зимой. При этом, обращаться к реагентам не собираются.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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