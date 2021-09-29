Онколог назвал напиток, способный предотвратить рак

Онколог назвал напиток, способный предотвратить рак
Чтобы уменьшить зависимость от этого напитка, необходимо постепенно снижать его потребление в течение двух-трех недель. Фото: pixabay.com

Главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал, что кофе может облегчить симптомы рака.

По его словам, этот напиток поможет в профилактике некоторых видов рака, пишет газета «Известия».

Он отметил, что речь идет не о растворимом, суррогатном кофе, а о натуральном, содержащем кофеин. Онколог ссылается на исследования ученых.

Эксперт также подчеркнул, что в составе кофе есть до двух тысяч различных полезных компонентов. В частности, хлорогеновая кислота тормозит воспалительные процессы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-диетолог Марина Степанян рассказала о полезных свойствах чая и кофе, а также о потенциальном вреде от частого употребления этих напитков. По словам специалиста, оба напитка содержат кофеин, однако чай уступает кофе по его содержанию.

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