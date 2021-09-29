В Сертолово задержали двух женщин, перевозивших 3 килограмма наркотика

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники полиции задержали подозреваемых в распространении наркотиков. В отдел полиции отправились две женщины.

В понедельник, 27 сентября, стражи правопорядка остановили автомобиль Mercedes в СНТ Выборжец города Сертолово, внутри которого находились две местные жительницы 32 и 36 лет. По данным полиции, женщины доставляли клиентам интернет-магазина по продаже наркотиков товар, размещая его в «закладках».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в машине нашли и изъяли более 3 кг гашиша.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Подвойского поймали курьера с 10 килограммами наркотиков. Мужчина вез их в машине с женой и мамой.