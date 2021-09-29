В Сертолово задержали двух женщин, перевозивших 3 килограмма наркотика

В Сертолово задержали двух женщин, перевозивших 3 килограмма наркотика
Наркокурьеры задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Фото: ГУ МВД РФ по городу

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники полиции задержали подозреваемых в распространении наркотиков. В отдел полиции отправились две женщины.

В понедельник, 27 сентября, стражи правопорядка остановили автомобиль Mercedes в СНТ Выборжец города Сертолово, внутри которого находились две местные жительницы 32 и 36 лет. По данным полиции, женщины доставляли клиентам интернет-магазина по продаже наркотиков товар, размещая его в «закладках».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в машине нашли и изъяли более 3 кг гашиша.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Подвойского поймали курьера с 10 килограммами наркотиков. Мужчина вез их в машине с женой и мамой.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти задержание наркотики


 

Новости партнеров
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сертолово задержали двух женщин, перевозивших 3 килограмма наркотика
Массовое ДТП на КАД усугубило утреннюю пробку
В Кингисеппском районе произошло смертельное ДТП
Петербуржцы застряли в 5-балльных пробках в среду утром
Каршеринг устроил ДТП на пустой дороге на Энгельса
Онколог назвал напиток, способный предотвратить рак
Главный тренер «Мальме» Томассон назвал Россию великой футбольной ...
В среду в Петербурге ожидается облачная и прохладная погода