Петербургский школьник погиб после развлечений с пакетом и освежителем воздуха

Во Фрунзенском районе Петербурга 14-летний мальчик умер от отравления. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Во вторник, 28 сентября, в отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов по Белградской улице умер от отравления 14-летний подросток.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывший правоохранители обнаружили на месте труп без внешних признаков насильственной смерти ученика 8-го класса, проживавшего в этой квартире. Рядом были его двое одноклассников.

Школьники рассказали, что после уроков они приобрели полиэтиленовые пакеты и баллончик освежителя воздуха. После развлечения с покупками одному из мальчиков стало плохо.

Тело направлено в морг для установления причины смерти. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что труп пенсионера с синяками обнаружили в квартире на Ленина.