Депутата Константина Чебыкина утвердили главой Счетной комиссии Петербурга

Депутат петербургского ЗакСа Константин Чебыкин избран председателем Счётной комиссии: за — 39 при 1 воздержавшемся и 8 против.

В Мариинском дворце 29 сентября проходит первое заседание седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга. Присутствуют губернатор Александр Беглов и члены правительства города.

Ранее Беглов подписал распоряжения, согласно которым от своих должностей освободили вице-губернаторов Александра Бельского и Николая Бондаренко.

Позже «Единая Россия» предложила выдвинуть Александа Бельского на должность спикера ЗакСа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная церемония вручения удостоверений избранным депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.