Прокуратура начала проверку после ДТП с тремя погибшими у деревни Лужицы

Прокуратура начала проверку после ДТП с тремя погибшими у деревни Лужицы
Место смертельного ДТП в Кингисеппском районе. Фото: прокуратура Ленобласти

После смертельного ДТП с легковушками в Кингисеппском районе Ленобласти прокуратура организовала доследственную проверку.

Трагическая авария случилась в среду, 29 сентября, около 7:30 в районе деревни Лужицы. По предварительным данным, столкнулись «лоб в лоб» LADA Largus и Renault Logan.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в результате аварии погибли три человека, еще трое получили серьезные травмы.

Место смертельного ДТП в Кингисеппском районе. Фото: прокуратура Ленобласти

На место аварии выехал Кингисеппский городской прокурор, организована проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы видели несколько трупов на месте страшной аварии в Кингисеппском районе.

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