Прокуратура начала проверку после ДТП с тремя погибшими у деревни Лужицы

После смертельного ДТП с легковушками в Кингисеппском районе Ленобласти прокуратура организовала доследственную проверку.

Трагическая авария случилась в среду, 29 сентября, около 7:30 в районе деревни Лужицы. По предварительным данным, столкнулись «лоб в лоб» LADA Largus и Renault Logan.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в результате аварии погибли три человека, еще трое получили серьезные травмы.

На место аварии выехал Кингисеппский городской прокурор, организована проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы видели несколько трупов на месте страшной аварии в Кингисеппском районе.