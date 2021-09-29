У школы на Дальневосточном задержан мужчина, просивший детей «уйти с ним»

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину. По словам очевидцев, он несколько дней приставал к детям.

Об этом стало известно в среду, 29 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «Вконтакте».

Стражи порядка задержали мужчину у здания школы на Дальневосточном проспекте. По словам местных жителей, он приставал к детям, предлагая мячики за странные вещи.

«Справить нужду в штаны, уйти с ним и тд», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержали мужчину, проникшего в детдом на Сикейроса и пристававшего к детям.