У школы на Дальневосточном задержан мужчина, просивший детей «уйти с ним»

У школы на Дальневосточном задержан мужчина, просивший детей &#171;уйти с ним&#187;
Странного мужчину задержали. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину. По словам очевидцев, он несколько дней приставал к детям.

Об этом стало известно в среду, 29 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «Вконтакте».

Стражи порядка задержали мужчину у здания школы на Дальневосточном проспекте. По словам местных жителей, он приставал к детям, предлагая мячики за странные вещи.

«Справить нужду в штаны, уйти с ним и тд», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержали мужчину, проникшего в детдом на Сикейроса и пристававшего к детям.

задержание новости СПб


 

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