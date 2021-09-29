Мужчину, проникшего в детдом на Сикейроса и пристававшего к детям, задержали

Сотрудники детского дома успели нажать «тревожную» кнопку.

Об этом пишет пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Росгвардейцы «взяли» мужчину, который забрался на территорию центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенного на улице Сикейроса.

Все случилось примерно в 17:00, 27 сентября. Нарушитель намеревался завести разговор с детьми, которые были на прогулке. Персонал учреждения нажал «тревожную» кнопку.

Росгвардейцы прибыли на место случившегося и задержали мужчину. Последнего отдали полицейским, чтобы выяснить все детали произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина, проникший с ножом в детский сад в Кудрово, объяснил свое поведение.