В Мурино девочка на самокате едва не угодила под колеса машины

Девочка чуть не попала под колеса. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Девочка чуть не попала под колеса. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Водитель чудом успел вовремя притормозить.

В Мурино сегодня, 29 сентября, маленькая девочка на самокате чуть не стала жертвой аварии. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел в одном из дворов города. Там девочка каталась по проезжей части на самокате. На нее чудом не наехал водитель, который, к счастью, успел отреагировать и притормозить. На видео, выложенном в сеть, видно, как за ребенком мчится мужчина – скорее всего, отец.

«Счастливый случай. Ведь часто машины по дворам гоняют быстрее, чем по КАД»,

— убеждены комментаторы.

С ними сложно не согласиться, ведь ежедневно под колесами автомобилей травмируются и погибают невнимательные пешеходы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели ликвидировали последствия ДТП на Московском шоссе.