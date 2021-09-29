Спасатели ликвидировали последствия ДТП на Московском шоссе

Спасатели ликвидировали последствия ДТП на Московском шоссе
Место происшествия

В среду, 29 сентября, на Московском шоссе произошло массовое ДТП с участием с грузового автомобиля.

В ликвидации последствий аварии участвовали спасатели.

По данным ГУ МЧС по городу, в 15:53 на пульт поступило сообщение о происшествии в Пушкинском районе.

На Московском шоссе у дома 54, на участке в сторону Москвы, произошло ДТП с участием трех грузовых и двух легковых автомобилей. В результате происшествия погиб один человек. Спасатели деблокировали пострадавшего и погибшего.

В ликвидации последствий аварии участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга автоледи сбила подростка, который перебегал дорогу на красный свет.

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