Автомобиль заехал под автобус на Маршала Жукова

На проспекте Маршала Жукова произошло ДТП. Автомобиль заехал под автобус.
Дорожный инцидент произошел в среду, 29 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «Вконтакте».
На кадрах видно, что легковой автомобиль марки Volkswagen врезался в автобус. Передняя часть легковушки оказалась полностью смята, автобус не пострадал.
По предварительным данным, автомобилист не соблюдал дистанцию. Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист пробил дорожное ограждение на Космонавтов и продолжил движение.