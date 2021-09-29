Автомобиль заехал под автобус на Маршала Жукова

ДТП на Маршала Жукова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Маршала Жукова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На проспекте Маршала Жукова произошло ДТП. Автомобиль заехал под автобус.

Дорожный инцидент произошел в среду, 29 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что легковой автомобиль марки Volkswagen врезался в автобус. Передняя часть легковушки оказалась полностью смята, автобус не пострадал.

По предварительным данным, автомобилист не соблюдал дистанцию. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист пробил дорожное ограждение на Космонавтов и продолжил движение.