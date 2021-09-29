В России дополнительно вакцинируют детей от полиомиелита

В России дополнительно вакцинируют детей от полиомиелита
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала соблюдать меры предосторожности. Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора поручила обеспечить иммунизацию среди детей в возрасте до пяти лет включительно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила провести дополнительную вакцинацию от полиомиелита среди детей в возрасте до пяти лет. Соответствующее постановление опубликовали сегодня, 29 сентября, на официальном интернет-портал правовой информации.

В документе сказано, что органы исполнительной власти субъектов России с 18 октября 2021 года должны обеспечить иммунизацию против полиомиелита детей в возрасте до пяти лет включительно. Также Попова призвала следить за тем, принимаются ли все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение болезни.

«При совпадении сроков проведения иммунизации против полиомиелита и гриппа у детей прививки проводить одновременно»,

— уточняется в постановлении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Словении после вакцины Johnson&Johnson умерла девушка.

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