В России дополнительно вакцинируют детей от полиомиелита

Глава Роспотребнадзора поручила обеспечить иммунизацию среди детей в возрасте до пяти лет включительно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила провести дополнительную вакцинацию от полиомиелита среди детей в возрасте до пяти лет. Соответствующее постановление опубликовали сегодня, 29 сентября, на официальном интернет-портал правовой информации.

В документе сказано, что органы исполнительной власти субъектов России с 18 октября 2021 года должны обеспечить иммунизацию против полиомиелита детей в возрасте до пяти лет включительно. Также Попова призвала следить за тем, принимаются ли все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение болезни.

«При совпадении сроков проведения иммунизации против полиомиелита и гриппа у детей прививки проводить одновременно»,

— уточняется в постановлении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Словении после вакцины Johnson&Johnson умерла девушка.