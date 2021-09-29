В Словении после вакцины Johnson&Johnson умерла девушка

В Словении пока не будут применять препарат. Фото: unsplash

В Словении пока не будут применять препарат. Фото: unsplash

В стране приостановили применения препараты до выяснения обстоятельств смерти.

Власти Словении приняли решение о приостановке применения препарата Johnson&Johnson. Причиной стала смерть 20-летней девушки, которая вакцинировалась им. Об этом пишет издание The Slovenia Times.

Известно, что девушка умерла спустя две недели после прививки. У нее произошло кровоизлияние в мозге и образовались тромбы. Она угодила в больницу в тяжелом состоянии, но, увы, ее не успели спасти. Власти пообещали разобраться в случившемся и только после этого решить: будет ли дальше использован препарат.

Напоминаем, что на данный момент в Словении Johnson&Johnson вкололи около 120 тысяч человек старше 18 лет. Препарат одобрен для совершеннолетних, за исключением беременных женщин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин рассказал о трех десятках заболевших ковидом из своего окружения. Президент сумел не заразиться благодаря хорошему уровню антител.