Учительница информатики из Ленобласти попала в топ-15 учителей 2021 года

Учительница информатики из Ленобласти попала в топ-15 учителей 2021 года
Учительница стала одной из лучших в стране. Фото: Pixabay

За место в топе боролись педагоги со всех уголков страны.

Учительница информатики и математики из Агалотовского центра образования Ленинградской области Мария Тимченко попала в топ-15 лучших учителей года в 2021 году.

Женщина стала одним из лауреатов в номинации «Учитель года-2021» — главный приз, увы, выиграть не удалось. Что касается педагога из Санкт-Петербурга, учительница русского языка и литературы София Лебедева, то она не смогли попасть даже в список лауреатов.

И это не удивительно, ведь конкуренция крайне жесткая: за первое место боролись лучшие из лучших со всех уголков страны. Во второй тур конкурса также прошли учитель физики из Москвы, преподаватель начальных классов из Иркутской области, учитель английского языка из Казани, историк из Хабаровска и другие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 10 петербургских школ признали лучшими в России. Известно, что агентство оценивало не только качество образования, но также партнерство с университетами и взаимодействие с властями.

ленинградская область новости СПб учитель года-2021 учительница


 

Новости партнеров
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Звезда
Звезда "Барвихи" Лянка Грыу призналась, что заставило ее переехать в США
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Учительница информатики из Ленобласти попала в топ-15 учителей 2021 года
Дрозденко выступил за решение проблемы домашнего насилия
В ПФР рассказали, кто получит новую единовременную выплату
В Луге пенсионерка насмерть задавила пожилую женщину, сдавая назад
Петербуржца, угрожавшего ножом студентам педагогического колледжа, арестовали
В ночь на 30 сентября в Ленобласти обещают заморозки
В Ленобласти выясняют, откуда на свалке взялась коробка с вакцинами от гриппа
Врач объяснила особенности приема витамина D