Учительница информатики из Ленобласти попала в топ-15 учителей 2021 года

Учительница стала одной из лучших в стране. Фото: Pixabay

Учительница стала одной из лучших в стране. Фото: Pixabay

За место в топе боролись педагоги со всех уголков страны.

Учительница информатики и математики из Агалотовского центра образования Ленинградской области Мария Тимченко попала в топ-15 лучших учителей года в 2021 году.

Женщина стала одним из лауреатов в номинации «Учитель года-2021» — главный приз, увы, выиграть не удалось. Что касается педагога из Санкт-Петербурга, учительница русского языка и литературы София Лебедева, то она не смогли попасть даже в список лауреатов.

И это не удивительно, ведь конкуренция крайне жесткая: за первое место боролись лучшие из лучших со всех уголков страны. Во второй тур конкурса также прошли учитель физики из Москвы, преподаватель начальных классов из Иркутской области, учитель английского языка из Казани, историк из Хабаровска и другие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 10 петербургских школ признали лучшими в России. Известно, что агентство оценивало не только качество образования, но также партнерство с университетами и взаимодействие с властями.