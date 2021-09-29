Второго мужчину, размахивающего ножом у колледжа в Петербурге, тоже арестовали

Второго мужчину, размахивающего ножом у колледжа в Петербурге, тоже арестовали
Мужчин отправили за решетку. Фото: pixabay.com

Оба злоумышленника отправились в СИЗО до 27 ноября 2021 года.

Невский районный суд 29 сентября арестовал двух мужчин, которые угрожали ножом студентам педагогического колледжа. Они пробудут в СИЗО до конца ноября 2021 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел на территории учреждения ранним утром 28 сентября. Мужчины вели себя агрессивно и угрожали несовершеннолетним расправой, демонстрируя нож. К счастью, никто не пострадал, а злоумышленники были обезврежены и задержаны росгвардейцами.

29 сентября суд отправил за решетку сначала одного злоумышленника, а затем и второго. Оба будут находиться в СИЗО до 27 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд оставил в СИЗО до 16 октября девушку, сбившую трех детей на переходе. Сначала девушка была под домашним арестом, однако после апелляционного представления прокуратуры Тверской суд Москвы перевел ее в СИЗО.

арест новости СПб нож суд


 

Новости партнеров
Грудного ребенка бросили одного на Замшиной
Грудного ребенка бросили одного на Замшиной
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире:
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире: "мачо на охоте"
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Второго мужчину, размахивающего ножом у колледжа в Петербурге, тоже арестовали
На Запорожской поздней ночью тушили двухкомнатную квартиру
Учительница информатики из Ленобласти попала в топ-15 учителей 2021 года
Дрозденко выступил за решение проблемы домашнего насилия
В ПФР рассказали, кто получит новую единовременную выплату
В Луге пенсионерка насмерть задавила пожилую женщину, сдавая назад
Петербуржца, угрожавшего ножом студентам педагогического колледжа, арестовали
В ночь на 30 сентября в Ленобласти обещают заморозки