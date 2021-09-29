Суд оставил в СИЗО до 16 октября девушку, сбившую трех детей на переходе

Дело Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве, суд начнет слушать 7 октября.

Московский городской суд признал законным продлить арест Валерии Башкировой, которую обвиняют в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмы получил один ребенок и еще двое детей скончались.

«Башкирова останется под стражей до 16 октября», — заявили в суде.

Сначала девушка была под домашним арестом, однако после апелляционного представления прокуратуры Тверской суд Москвы перевел ее в СИЗО.

Башкирова обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

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