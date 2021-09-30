Петербуржец нашел в лесу больше десяти боеприпасов ВОВ

Петербуржец нашел в лесу больше десяти боеприпасов ВОВ
Прохожий заметил боевые снаряды разных видов. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Житель Петербурга нашел ржавые боеприпасы, похожие на снаряды времен Великой Отечественной войны.

О пугающей находке стало известно в ночь на 30 сентября. Фотографии снарядов он опубликовал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте».

По словам мужчины, боеприпасы находятся в Тосненском районе Ленобласти рядом с поселком Тельмана. Он также поинтересовался, куда нужно о них сообщать.

Опасны ли снаряды сейчас – неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге боеприпас времен ВОВ мог разорваться в руках мужчины. По предварительной информации пострадал 40-летний мужчина — черный копатель.

боеприпасы племхоз имени Тельмана


 

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