В МВД заявили о росте числа желающих получить российское гражданство

В МВД заявили о росте числа желающих получить российское гражданство
Больше всего желающих получить российское гражданство, отмечают в МВД, у людей, живущих на юго-востоке Украины. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В МВД рассказали о росте числа желающих получить российское гражданство

Так, запрос на получение такого гражданства растет с каждым годом. В этом году желание получить его изъявили более 500 тысяч человек, большая их часть — жители Донбасса. Об этом сообщает МВД России.

Больше всего желающих получить российское гражданство, отмечают в МВД, у людей, живущих на юго-востоке Украины. Это основной поток, составляющий примерно 50%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году в результате преступлений из жизни ушли почти 16 тысяч человек. В МВД рассказали, сколько россиян погибли из-за преступлений за восемь месяцев 2021 года. Таковых насчитали почти 16 тысяч человек. С января по август 2021 года погибли 15,8 тысяч граждан, а более 22 тысяч человек получили травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

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