В Пулково задержали три авиарейса в четверг

В Пулково задержали три рейса. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В Пулково задержали три рейса. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня, 30 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Антальи, Еревана и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Антальи авиакомпании «Россия». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 04:20, однако время вылета сдвинули на 11:45.

Также задерживают рейс до Еревана. Самолет перевозчика «Уральские авиалинии» должен был улететь в 07:35, но по факту ждать придется до 8:25.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Москвы, который обслуживает авиакомпания NordStar Airlines. Вылет был назначен на 9:20, но его отложили до 10:10.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали 37-летнего жителя ближнего зарубежья, которого три года разыскивали полицейские. Мужчину подозревают в совершении разбоя.