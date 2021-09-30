Кристина Асмус бросила все дела и сбежала в Карелию

Актриса Кристина Асмус на несколько дней уехала в Карелию. В неожиданную поездку Кристина отправилась для отдыха от работы.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Асмус призналась, что она — ужасный трудоголик.

Актриса рассказала поклонникам, что ей необходимо было срочно уехать, чтобы восстановиться, полечиться и настроиться на новые трудовые будни. В поездке она поняла, что совершенно не умеет отдыхать и расслабляться.

«Поехала всего на 3 дня, больше у меня просто нет возможности», — написала звезда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Асмус призналась, что уже несколько лет состоит в отношениях. Со своим бывшим супругом актриса развелась в 2020 году.