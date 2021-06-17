Кристина Асмус призналась, что состоит в отношениях не первый год

Кристина Асмус призналась, что состоит в отношениях не первый год
Асмус призналась, что встречается с каким-то мужчиной. Фото: скриншот Instagram

Со своим бывшим супругом актриса развилась в 2020 году.

Актриса Кристина Асмус призналась, что уже несколько лет состоит в отношениях. При этом она не стала раскрывать имя избранника. Новостями звезда поделилась в Instagram-аккаунте.

Артистка отметила, что ее часто «сводят» с теми или иными знаменитыми людьми. Но, кажется, журналисты еще ни разу не угадали. Пользователей шокировали такие откровения, так как еще недавно Асмус была женой юмориста Гарика Харламова – развелись они только в 2020 году. Это значит, что нового возлюбленного артистка встретила, будучи в браке.

Некоторые предположили, что Асмус придумала роман и вспомнили о балерине Анастасии Волочковой и ее мужчине-призраке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Асмус похвасталась гибкостью, выполнив трюк на гимнастическом бревне.

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