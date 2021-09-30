В последний день сентября в Петербурге ожидается теплая и сухая погода

В последний день сентября в Петербурге ожидается теплая и сухая погода
Осень в Петербурге. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В последний день сентября жителей Северной столицы ожидает преимущественно облачная погода, обойдется без дождей. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В четверг, 30 сентября, метеорологические условия будет формировать антициклон, уходящий в центральную часть Европейской России. Температура днем составит +11…+13 градусов, в Ленобласти потеплеет до +14.

Юго-восточный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первого октября в Ленобласти будет довольно комфортная температура – до плюс 15 градусов.

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