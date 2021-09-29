В ночь на 30 сентября в Ленобласти обещают заморозки

Температура воздуха опустится до минус одного градуса.

В Ленинградской области в ночь на 30 сентября ожидаются заморозки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Известно, что столбик термометра в некоторых районах опустится до минус одного градуса. Средняя температура в регионе составит от плюс трех до плюс восьми градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13 градусов – четверг выдастся теплым и сухим. Что касается начала октября, то первого числа также будет довольно комфортная температура – до плюс 15 градусов.

Напоминаем, что в европейской части России как будто наступило долгожданное потепление – мощный антициклон принес солнечную погоду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти ожидается туман в четверг. Ветер юго-восточный, южный слабый.