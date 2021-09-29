В Ленобласти ожидается туман в четверг

В Ленобласти ожидается туман в четверг
Ожидается туман. Фото: pixabay

В четверг, 30 сентября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Обойдется без существенных осадков.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток ожидается +1…+6 градусов, местами похолодает до -3 градусов, днём столбики термометров покажут +9…+14 градусов.

Ночью и утром местами ожидается туман, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ветер юго-восточный, южный слабый.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленинградскую область в среду окутает туман. Из-за ухудшения погодных условий повышается вероятность аварий на дорогах. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.

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