Третьи сутки подряд в России обновился максимум смертности от Covid

Третьи сутки подряд в России обновился максимум смертности от Covid
Россияне продолжают умирать от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Российской Федерации вновь был обновлен максимум смертности от Covid-19. Антирекорды ставятся вот уже третий день подряд.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью 30 сентября.

За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли 867 человек. Такой показатель является максимальный с начала пандемии. Днем ранее в стране скончались от новой коронавирусной инфекции 857 человек.

Общее число жертв от ковида в России составило 207 255 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 2 077 горожан.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что особенности генетики некоторых людей помогают им быть невосприимчивыми к COVID-19. К такому выводу пришли ученые.

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