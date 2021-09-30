Вирусолог оценил решение проверять на коронавирус пациентов с симптомами ОРВИ

Причиной смерти пациентов с ковидом становится в том числе несвоевременное начало лечения. Фото: unsplash

Причиной смерти пациентов с ковидом становится в том числе несвоевременное начало лечения. Фото: unsplash

Вирусолог Владислав Жемчугов поддержал решение властей Москвы проверять на ковид всех людей с симптомами ОРВИ. Он отмечает, что еще в 2020 предлагал делать тесты россиянам на грипп и на ковид, чтобы была возможность «как можно раньше начать лечение».

Он обратил внимание на то, что ПЦР тестирует на нуклеиновую кислоту, тест на антиген как раз реагирует на оболочку белка. Такой тест проще и намного быстрее выполняется. Это говорит о быстроте теста, сообщает Life.

Врач добавил, что причиной смерти пациентов с ковидом становится в том числе несвоевременное начало лечения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» составляет 90 %. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом стало известно 30 сентября.