На Мытнинской появился невидимый стрит-арт

Художники арт-группы «Явь» создали стрит-арт Шредингера. Надпись можно увидеть только при ультрафиолетовом свете.

Граффити появилось во дворе дома 17-19Б по Мытнинской улице. При УФ-излучении на стене появляется слово «выборы».

Коммунальщикам будет сложно закрасить стрит-арт, так как при обычном свете его не видно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о граффити под мостом Бетанкура. Там появился самый большой граффити-портрет Сергея Довлатова. Рядом с изображением писателя нарисована его любимая собака — фокстерьер Глаша.