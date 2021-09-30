На Мытнинской появился невидимый стрит-арт

На Мытнинской появился невидимый стрит-арт
Новое граффити на Мытнинской. Фото: скриншот "Арт-группа Явь" "ВКонтакте"

Художники арт-группы «Явь» создали стрит-арт Шредингера. Надпись можно увидеть только при ультрафиолетовом свете.

Граффити появилось во дворе дома 17-19Б по Мытнинской улице. При УФ-излучении на стене появляется слово «выборы».

Коммунальщикам будет сложно закрасить стрит-арт, так как при обычном свете его не видно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о граффити под мостом Бетанкура. Там появился самый большой граффити-портрет Сергея Довлатова. Рядом с изображением писателя нарисована его любимая собака — фокстерьер Глаша.

выборы граффити новости СПб


 

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