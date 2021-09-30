Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 напряженной в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом напряжённой в стране.

«Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряжённая — растёт число заболевших. Ежедневно выявляют свыше 20 тыс. новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%», — цитирует его ТАСС.

По последним данным, в России выявлено 7 511 026 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 207 255 летальных исходов, выздоровели 6 672 767 пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» составляет 90 %. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом стало известно 30 сентября.