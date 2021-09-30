В четверг из Пулково с опозданием вылетят шесть самолетов

В четверг, 30 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают шесть самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Карши, Москвы, Стамбула и Новосибирска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживаются два рейса до Карши. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:50 и в 17:20, однако вылет сдвинули на 14:00 и на 18:30.

Далее с опозданием вылетят два рейса до Москвы. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 12:55 и в 20:55, однако самолеты полетят лишь в 14:10 и в 21:55.

Позднее, чем планировалось полетит самолет в Стамбул. Судно должно было подняться в 14:25.

Также задерживают рейс до Новосибирска. Самолет должен был улететь в 23:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы.