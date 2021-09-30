На севере Германии из-за торнадо пострадали шесть человек

На севере Германии из-за торнадо пострадали шесть человек
Трое получили различные травмы. Фото: Pixabay

В Германии из-за торнадо пострадали шестеро человек. Сильный ветер обрушился на город Киль. Он находится на территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштей.

В непогоду в яхт-клубе было несколько человек. Людей сносило сильным ветром в воду. Спасатели вовремя среагировали и вытащили пострадавших. Трое получили различные травмы. Их госпитализировали. Об этом сообщает NDR.

Также говорится о том, что торнадо снес крышу одного из домов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям России, желающим привиться одобренным в Евросоюзе лекарством от ковида, рассказали о нюансах вакцинации за рубежом. Вакцинацию препаратом Johnson&Johnson в немецком Баден-Бадене можно сделать за 73 тысячи рублей, Pfizer в Мюнхене за 49 тысяч рублей. В эту цену входит сама прививка и медицинское приглашение, но перелет и проживание оплачивать придется отдельно.

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