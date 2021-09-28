Желающим привиться в Германии поездка может обойтись более чем в 200 тысяч рублей

Желающим привиться в Германии поездка может обойтись более чем в 200 тысяч рублей
Также отмечается, что заплатить надо будет за полный курс вакцинации (две прививки).Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Жителям России, желающим привиться одобренным в Евросоюзе лекарством от ковида, рассказали о нюансах вакцинации за рубежом.

Вакцинацию препаратом Johnson&Johnson в немецком Баден-Бадене можно сделать за 73 тысячи рублей, Pfizer в Мюнхене за 49 тысяч рублей. В эту цену входит сама прививка и медицинское приглашение, но перелет и проживание оплачивать придется отдельно, как и получение шенгенской визы. Об этом сообщает E1.RU.

Жители России могут въехать в Германию по «веским медицинским причинам», но эксперты не уверены, подходит ли под это определение прививка от ковида.

Также отмечается, что заплатить надо будет за полный курс вакцинации (две прививки). По подсчетам аналитиков, поездка в ФРГ может обойтись более чем в 200 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученый Сергей Нетесов назвал жителям России главные симптомы штамма «дельта» ковида, который сейчас очень сильно распространился на территории страны.

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