Погибшего водителя деблокировали из раскуроченного авто после ДТП в Ленобласти

В Лодейнопольском районе Ленобласти произошло страшное ДТП, в результате которого погиб водитель. На месте работают спасатели.
Трагическая авария произошла в четверг, 30 сентября, около поселка Свирьстрой. Подробности рассказали в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» социальной сети «Вконтакте».
Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля. В результате столкновения погиб водитель одного из автомобилей.
«Спасатели поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.
На кадрах видно, что одна из машин улетела в кювет, вторая осталась стоять посреди проезжей части. Обе легковушки превратились в груду металла.
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