Петербургские учителя не одобрили рекомендации сократить количество контрольных

Петербургские учителя не одобрили рекомендации сократить количество контрольных
В общеобразовательных организациях необходимо обеспечить "методически обоснованный режим контроля знаний. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Педагоги Северной столицы прокомментировали поручение президента России Владимира Путина о сокращении числа проверочных и контрольных работ в школах.

По мнению учителей, проверочные — это контроль знаний. Такие работы помогают контролировать усвоение программы учащимися и утвердить оценку в конце четверти.

Как сообщил Peterburg2, некоторые учителя намекнули, что вторгаться в рабочую программу педагога внезапно — некорректно. О планируемых изменениях стоит говорить как минимум в апреле, так как в мае уже утверждается рабочая программа на следующий учебный год.

Учителя также напомнили, что они, кроме всего прочего, вынуждены проводить и те работы, которые «спускаются сверху» (ВПР, РДР, пробные ОГЭ, ЕГЭ). Они призвали снизить не число контрольных, а «убрать ВПР, РДР, НИКО и тому подобные мониторинги».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соответствующий указ Владимир Путин адресовал Рособрнадзору, Минпросвещения, региональным властям.

контрольные новости СПб учителя


 

Новости партнеров
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Грудного ребенка бросили одного на Замшиной
Грудного ребенка бросили одного на Замшиной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские учителя не одобрили рекомендации сократить количество контрольных
Как получить налоговый вычет за фитнес: инструкция Gazeta.SPb
Трансформация агента 007: женщина или темнокожий Бонд?
Погибшего водителя деблокировали из раскуроченного авто после ДТП в Ленобласти
Основатель Group-IB арестован по подозрению в госизмене: сотрудники уверены ...
Мигрантке, выбросившей убитого младенца в Ижору, предъявили обвинение
Семь симптомов предсказывают положительный результат ПЦР-теста на коронавирус
Петербург попал топ регионов-лидеров по темпам вакцинации от COVID