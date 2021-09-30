Петербургские учителя не одобрили рекомендации сократить количество контрольных

Педагоги Северной столицы прокомментировали поручение президента России Владимира Путина о сокращении числа проверочных и контрольных работ в школах.

По мнению учителей, проверочные — это контроль знаний. Такие работы помогают контролировать усвоение программы учащимися и утвердить оценку в конце четверти.

Как сообщил Peterburg2, некоторые учителя намекнули, что вторгаться в рабочую программу педагога внезапно — некорректно. О планируемых изменениях стоит говорить как минимум в апреле, так как в мае уже утверждается рабочая программа на следующий учебный год.

Учителя также напомнили, что они, кроме всего прочего, вынуждены проводить и те работы, которые «спускаются сверху» (ВПР, РДР, пробные ОГЭ, ЕГЭ). Они призвали снизить не число контрольных, а «убрать ВПР, РДР, НИКО и тому подобные мониторинги».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соответствующий указ Владимир Путин адресовал Рособрнадзору, Минпросвещения, региональным властям.