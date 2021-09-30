Почти треть петербургских пенсионеров продолжают трудиться

В Петербурге сохраняют трудоустройство 30% пожилых горожан — 328 тыс. человек. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета по социальной политике Галина Колосова.

По ее словам, желание пенсионеров продолжать трудовую деятельность связано не только с желанием иметь большой доход. Многие горожане хотят оставаться вовлеченным, статусным работником, несмотря на преклонный возраст.

Колосова отметила в интервью телеканалу «Санкт-Петербург», что сейчас работодатели Северной столицы оставляют пожилого сотрудника не только из-за необходимости соблюдать закон. Пенсионерам создают благоприятные условия, получая взамен возможность передать многолетний опыт специалиста молодым сотрудникам.

Напомним, пенсионный возраст повысили в России в октябре 2018 года. Сейчас женщины могут выйти на пенсию в 60 лет, а мужчины в 65.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионный фонд напомнил о новом механизме досрочного выхода на пенсию.