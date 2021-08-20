Пенсионный фонд напомнил о новом механизме досрочного выхода на пенсию

Пенсионный фонд напомнил о новом механизме досрочного выхода на пенсию
До недавнего времени в стаж шло только время, когда специалист работал полный день. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Время переобучения и повышения квалификации теперь входят в общий стаж. Он дает некоторым работникам право раннего выхода на пенсию. Об этом заявляют специалисты отделения Пенсионного фонда России в Чечне.

Нововведение актуально в основном для представителей образовательных, медицинских учреждений, водителей. Так, докторам, чтобы быть в курсе всех изменений в протоколах лечения, нужно все время повышать свою квалификацию. До недавнего времени в стаж шло только время, когда специалист работал полный день. Об этом сообщает «Российская газета».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники полиции задержали в Петербурге подозреваемую в краже у пенсионерки. Напомним, в Ломоносове гадалка под предлогом снятия порчи похитила у пожилой женщины украшения и деньги. В полицию обратилась пенсионерка и рассказала о том, что к ней домой на улице Победы пришла неизвестная женщина.

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